شاهد الفيديو.. المحلل الرياضي الدغيثر في موقف لا يحسد عليه

المواطن - الرياض

تسبب خطأ فادح في إحراج المحلل والناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، عرّضه لموقف محرج جعله يرتبك على الهواء مباشرة.

وكان الدغيثر يتحدث عن المنتخب الكويتي خلال وجوده مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، وقال إنه متفائل أن تعود الكرة الكويتية أفضل مما كانت، والبداية ستكون من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات حتى لو لم يحقق البطولة.

وقال مقدم البرنامج مصطفى الآغا الدغيثر بأن الكويت لا تشارك في كأس آسيا، ليبدو على الأخير الارتباك والحرج، قبل أن يحاول تدارك الموقف بابتسامة.

وكانت منافسة بطولة كأس آسيا قد انطلقت أمس (السبت) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وجمعت المباراة الافتتاحية المنتخب المضيف بنظيره البحريني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.