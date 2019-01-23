شاهد بالصور.. احتجاز شخص داخل مدخنة مطعم لمدة 4 أيام بالرياض

المواطن - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض فك احتجاز أحد الأشخاص في مجرى مدخنة بأحد المطاعم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء اليوم بلاغًا يفيد عن احتجاز شخص في مجرى مدخنه بأحد المطاعم.

وأضاف أنه بوصول الفرق اتضح أن الحادث هو احتجاز شخص منذ أربعة أيام تقريبًا داخل مجرى مدخنة شواء ارتفاعها ١٣ مترًا تقريبًا تابعة لمطعم متوقف عن العمل منذ فتره طويلة وملحق بمجمع تجاري بحي النهضة.

وعمل رجال الدفاع المدني على قَص المجرى وإخراج الشخص المحتجز والمحافظة على سلامته، سيما أنه كان في حالة إعياء وتعب شديد جراء فترة بقائه محتجزًا، وقد نقل فورًا للمستشفى لتلقي العلاج.