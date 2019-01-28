شاهد بالصور.. تراث وادي الدواسر في الصادرية: مرآة لثقافة الوطن وحياة الأجداد

وادي الدواسر – مبارك الدوسري - تصوير : منصور عبدالله

زار أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية المشاركون في اللقاء العلمي الذي عُقد مؤخراً في محافظة وادي الدواسر، وكان موضوعه “المقومات الطبيعية والحضارية للتنمية بوادي الدواسر” متحف الصادرية التراثي.

وأكد عددٌ من أعضاء الجمعية أهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية باعتبارها مرآة لثقافة الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء.

وأشاروا إلى حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتراث الشعبي، ودعمها للجهات والأنشطة التي تُعنى بإحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة كل جزء من المملكة وإبراز هويتها وإيجاد شخصية وهوية وطنية متميزة لأبناء المملكة.

وبارك أعضاء الجمعية الخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لخدمة التراث، والذي يتسق مع رؤية المملكة، حيث اعتمدت قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.