شاهد بالصور.. حديقة برحرح بالمندق تعانق الغيم والسحاب

المواطن - محمد قرهم - تصوير : ريم الزهراني

يتصف ريف محافظة المندق بالباحة بمناظره الخلابة وغاباته الجميلة وحدائقه المنتشرة ذات الطابع الجميل، وضمن هذه الحدائق حديقة برحرح التي تتميز بمنظرها الجميل، حيث تم تصميمها بأشكال هندسية شملت جلسات مخصصة للعوائل، وألعابًا للأطفال متنوعة، ومرافق خدمية، بالإضافة إلى المساحات المزروعة بالنجيل الطبيعي التي تكسو أرضية الحديقة.

كما أن لموقع الحديقة عامل جذب آخر، حيث تقع على الطريق السياحي الرابط بين الباحة المندق الطائف، وتطل على وادٍ ذي خضرة وجمال، وأصبحت من الأماكن الجميلة التي يرتادها المصطافون والزائرون ورافدًا هامًّا من روافد السياحة في هذه المنطقة الجميلة ومتنفس للأهالي والزوار، حيث صممت بطريقة جميلة ورائعة.

وتم زراعتها بالمسطحات الخضراء التي أضفت على الحديقة رونقًا آخر وجمالًا، وتشمل شبكات ري، ومظلات وكراسي للجلوس على جنبات الحديقة، وألعاب أطفال مختلفة الأشكال ودورات مياه بنوعيها رجال- نساء ومصلى للرجال وللنساء، وأرصفة وممرات مشاة مضاءة بالأنوار، كما تضم الحديقة كشكات لبيع الوجبات الخفيفة، وأعمدة إنارة ومواقف سيارات، وتبعد مسافة 10 كم تقريبًا شمال محافظة المندق.

وأبدى عدد من زوار حديقة برحرح تقديرهم لجهود إمارة منطقة الباحة، وعلى رأسهم أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود ولوكيل الإمارة الدكتور عقاب اللويحق ولمحافظ المندق محمد الفايز ولأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط في نشر منظومة الترفيه في المنطقة ونقلها نقلة نوعية كمًّا وكيفًا، وقالوا: إن موقع حديقة برحرح تسهم في جذب المصطافين بحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي على الخط السياحي، مبينين أن عدم التكلف في تكوين هذه المنتزهات والخدمات التي تحويها، والتنظيم الذي تقوم فيه الأمانة بشكل يومي يعدان عاملي جذب لهذه الحديقة.

وثمن الزوار جهود أمانة المنطقة في نشر التشجير والتجميل في الحديقة وتوفير الجلسات الخضراء التي أصبح الكثير منها جلسات للعديد من الزوار، معتبرين توفر الألعاب للصغار في أنحاء الحديقة من أبرز عوامل الجذب لها والاستمتاع فيها للأسر والأطفال والعديد من زوار المنطقة وضيوفها بجمال الطبيعة وجو المنطقة الجميل صيفًا.