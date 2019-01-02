شاهد بالفيديو.. رسالة محمد بن سلمان لأهل عسير ينقلها تركي بن طلال

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أن المنطقة ستشهد بإذن الله تحولًا غير مسبوق في شتى المجالات، وذلك من خلال العمل بروح الفريق الصادق والذي يحثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار سمو أمير منطقة عسير أن جميع أهالي المنطقة شركاء في التنمية وخدمتها لما يحقق الصالح العام، مخاطبًا إياهم قائلًا: “لا نريد منكم سوى الصبر ونحن علينا الوفاء”.

جاء ذلك خلال التقاء سموه مساء أمس بالصالة الملكية بالخالدية عددًا من المسؤولين من أصحاب المعالي والفضيلة والقيادات العسكرية ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة الذين تشرفوا بالسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة عسير.

وقال الأمير تركي بن طلال في كلمته بهذه المناسبة: “أرفع الشكر لله جل شأنه على النعم التي أنعم بها على بلادنا، وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار التي نُحسد عليها من الكثير، وثانيًا أرفع شكري واحترامي وتقديري لسيدي ولي أمرنا ملك البلاد، وولي عهده العضيد على الثقة الملكية التي أولوني إياها، وأقدم شكري إلى أخي وسيدي الملك فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي تشرفت بالعمل معه طيلة الثمانية أشهر الماضية، وقد كان أبًا وأخًا حنونًا موجهًا وقائدًا فذًّا لي، فله مني كل التقدير والشكر.

وأضاف : أقول لكم أيها الإخوة: إن التوجيه الذي وردني من سمو أخي ولي العهد بأن أبلغكم تقديره وحرصه البالغ على أن تصبح هذه المنطقة في مصاف الدول المتقدمة في العالم وسوف تشهد هذه المنطقة بحول من الله وبجهودكم وبروح الفريق الواحد ستشهد تحولًا غير مسبوق في شتى المجالات، لا نرغب منكم إلا الصبر ومننا الوفاء”.

وأوضح الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء أن قلبه مفتوح لكل أبناء منطقة عسير للاستماع لهم ولمطالبهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أبواب إمارة المنطقة مفتوحة للجميع؛ كونها البيت الأساسي لجميع أبناء المنطقة.

ورفع أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده العضيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهم الله- على ما أولوْه إياه من ثقة عظيمة لخدمة منطقة عسير التي سيعمل فيها موظفًا عامًّا لخدمة وراحة وطمأنينة أبنائها، كما قدم سموه الشكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف بالعمل معه خلال الأشهر الماضية.

واختتم أمير منطقة عسير كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعمه الله على هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة تأتي في مقدمتها نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي نحسد عليها.

فيما تخلل اللقاء عدد من الكلمات الترحيبية، كما ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم.

هذا وقد وصل سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز في وقت لاحق مساء اليوم إلى مطار أبها، حيث كان في مقدمة مستقبليه عدد من المسؤولين من أصحاب المعالي والفضيلة وقادة القيادات العسكرية بالمنطقة.

وكان في معية سموه أصحاب السمو الأمراء الأمير سعد بن عبدالله الفرحان ومتعب بن فهد الفرحان، خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وعبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن تركي بن طلال، وتركي بن فيصل بن عبدالمجيد .