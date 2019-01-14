شاهد.. روضة خريم تكتسي بالزهور

المواطن - تصوير : خالد الحربي

رصدت عدسة “المواطن” روضة خريم شمال شرق الرياض وقد اكتست بأنواع مختلفة من الزهور والورود بعد أمطار الخير التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

واستوقفت هذه المناظر زوار روضة خريم الذين أبدوا إعجابهم بصنيع الخالق واللوحات الطبيعية التي تشكلت على الأرض.

والمعروف أن روضة خريم منطقة ذات طبيعة خضراء تبعد عن مدينة الرياض حوالي 100 كلم شمال شرق مدينة الرياض على مقربة من مركز غيلانة في الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، وتتبع إداريًّا لمحافظة رماح.

وتتميز روضة خريم بمساحاتها الخضراء الممتدة على مسافات كبيرة ويوجد بها ممرات مائية ويصب بها عدة سيول أهمها شعيب الطوقي، وتمر عبرها مياه أودية عديدة مثل خويش، وثيلان، والثمامة، كما تضم أحواضًا كبيرة لتخزين مياه الأمطار.