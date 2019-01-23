شاهد.. مكيف يشعل حريقًا مروعًا ويخلي عائلة في تبوك

المواطن - تبوك

تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك، اليوم الأربعاء، من إخلاء أسرة من منزلها الواقع في حي النسيم بعد اندلاع النيران في منزلها.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري: إنه في تمام الساعة 15:58 مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 17/ 5/ 1440 وردنا بلاغ عن وجود حادث حريق منزل في حي النسيم بمدينة تبوك، وعلى الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع.

وأضاف الرائد “الشمري” أنه عند الوصول تبين وجود تصاعد للدخان بكثافة إثر حريق داخل شقة بالطابق الثاني من مبنى مكون من ثلاثة طوابق، كما اتضح وجود عائلة محتجزة داخل المبنى مكونة من ثمانية أشخاص من جنسية عربية، فقامت فرق الدفاع المدني بإخلائهم من المبنى والسيطرة على الحريق وإخماده تمامًا، وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

‏‎وأوضح “الشمري” أنه من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحادث كان تماسًا كهربائيًّا من المكيف أدى إلى اشتعاله.