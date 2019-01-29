شاهد نقاشات وتوجيهات نائب أمير الرياض في المجمعة: أنجِزوا المشاريع

المواطن - الرياض

تفقد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز خلال جولته بمحافظة المجمعة مشروع الإسكان بالمحافظة.

وحث نائب أمير الرياض المسؤولين على المشروع، بسرعة الإنجاز وفق المعايير المطلوبة وخلال مدة زمنية محددة.

وشدد نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز على سرعة إنجاز المشروع بشكل كامل متكامل بنسبة مائة في المائة.

كما تفقد نائب أمير منطقة الرياض مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.