شاهد نقاشات وتوجيهات نائب أمير الرياض في المجمعة: أنجِزوا المشاريع
وفق المعايير المطلوبة وخلال مدة زمنية محددة

شاهد نقاشات وتوجيهات نائب أمير الرياض في المجمعة: أنجِزوا المشاريع

2019/01/29
الساعة 8:58 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1840
0
طباعة
المواطن - الرياض

تفقد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز خلال جولته بمحافظة المجمعة مشروع الإسكان بالمحافظة.

وحث نائب أمير الرياض المسؤولين على المشروع، بسرعة الإنجاز وفق المعايير المطلوبة وخلال مدة زمنية محددة.

وشدد نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز على سرعة إنجاز المشروع بشكل كامل متكامل بنسبة مائة في المائة.

كما تفقد نائب أمير منطقة الرياض مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :