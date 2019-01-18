شاومي يُثير الجدل بعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليفانتي عن تقدمه بشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بسبب مشاركة اللاعب خوان برانداريز موفيا “شاومي”، في مباراة برشلونة ضد ليفانتي ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكد نادي ليفانتي عبر حسابه على “تويتر”، أن سبب شكواه مشاركة المدافع الشاب شاومي في مباراة برشلونة ضد ليفانتي بكأس ملك إسبانيا، على الرغم من إيقافه، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبدأ شاومي مباراة برشلونة ضد ليفانتي كأساسي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 58، ويُشارك كليمنت لينجليت بدلًا منه، على الرغم من إيقافه قبل اللقاء بيوم، من قبل لجنة المنافسات بسبب البطاقات الصفراء مع الفريق الرديف في البارسا.

وانتهت مباراة برشلونة ضد ليفانتي في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بخسارة البارسا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد على ملعب “كامب نو”، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وفي حال ثبوت إشراك البارسا للاعب موقوف في مباراة برشلونة ضد ليفانتي بكأس ملك إسبانيا، سيتم اعتباره مهزومًا بثلاثية نظيفة، وفقًا للعقوبة التي تنص عليها المادة رقم 76.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تم إقصاؤه من كأس ملك إسبانيا قبل 3 مواسم، لإشراكه اللاعب الروسي دينيس تشيريشيف.