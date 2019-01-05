شتاء طنطورة.. ماذا تعرف عن مملكة دادان ولحيان ؟

المواطن - العلا

سلط حساب مهرجان شتاء طنطورة الضوء على مملكة دادان، التي قامت في القرن السادس قبل الميلاد في منطقة العلا.

وأوضحت أنها تطورت إلى مملكة لحيان في القرن الخامس قبل الميلاد، حيث امتدت من العلا إلى شمال الجزيرة العربية وخليج العقبة الذي كان يُسمى “خليج لحيان”.

وترى بعض الدراسات الأثرية أن مملكة دادان هي الطور الأول الذي تطور لاحقًا إلى مملكة لحيان، وهذا هو سبب اقتران لفظي “دادان” و”لحيان” عند الحديث عن آثارهما التي تكونت في العلا.

ومهرجان شتاء طنطورة يعتبر إشراقة شمس أطلت على أرض العلا بإشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا بقيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ هيئتها الملكية، الذي بدأ رسم الملامح الرئيسية لتطوير المحافظة، ولا زال في مخيلته أفكار تعلو لنقل العلا على الخارطة العالمية سياحة وثقافة وأنموذجًا يقتدى به في بناء الإنسان وتنمية المكان بدعم القيادة الرشيدة.

ورغم عمرها الزمني القصير إلا أن حراكها التنموي الشمولي يتسارع، فقبل أيام دُشن مهرجان طنطورة الثقافي، بالإضافة إلى منصة “مرايا”، التي تم بناؤها كمركز رئيسي للمهرجان لتستضيف 8 فنانين عالميين على مدى 7 أسابيع في الشتاء.