شتوية_العميد .. عبدالعزيز البيشي اتحادي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، في التعاقد رسميًا مع نجم الفيصلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالعزيز البيشي.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للوافد الجديد عبدالعزيز البيشي أثناء توقيع العقود، مؤكدًا أنه انضم إلى صفوف العميد لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد التوفيق للاعب عبدالعزيز البيشي، وأن يسهم مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في تحقيق تطلعات الجماهير الوفية.

ويلعب عبدالعزيز البيشي صاحب الـ24 عامًا في مركز خط الوسط، وشارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مؤخرًا في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويأمل أن تُساهم الصفقات الجديدة في استعادة نغمة الانتصارات والتقدم في الترتيب.