شتويه_العميد .. غاري رودريغيز ينضم إلى #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، في التعاقد رسميًّا مع لاعب الرأس الأخضر وفريق غلطة سراي التركي، غاري رودريغيز.

وانضم غاري رودريغيز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 4 مواسم ونصف، بعد اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد التوفيق للاعب غاري رودريغيز، وأن يسهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق تطلعات جماهير العميد الوفية.

ويبلغ غاري رودريغيز 28 عامًا، ومثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي في 61 مباراة، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2017/ 2018، وخاض 26 لقاء مع منتخب الرأس الأخضر.

وتُعد صفقة غاري رودريغيز هي الخامسة لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أعلن ضم كلٍّ من الإيفواري سيكو سانوغو، حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، ونجم نادي الفتح، عبدالله العمار، والمغربي مروان دا كوستا.