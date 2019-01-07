شخبوط آل نهيان يزور جناح بلاده بالجنادرية ويستفسر عن رضا الزوار

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

زار سفير دولة الإمارات لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، يوم أمس الاثنين، جناح بلاده في مهرجان الجنادرية 33.

وكان في استقبال الشيخ شخبوط، رئيس جناح الدولة سعيد بن حمد الكعبي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، حيث تجول في جميع أركان الجناح، واستمع إلى شرح عن الفعاليات وأعدادها، وعن دور كل قسم في الجناح، واستفسر عن تجاوب الزوار ومدى رضاهم.

وعبّر الشيخ شخبوط آل نهيان عن تقديره لما يقدمه ممثلو الجناح للشعب السعودي الشقيق، وأشار إلى ما تحمله مثل هذه المشاركات، والتي تسهم في التآخي والتقارب بين البلدين، وتزيد قوة التقارب بين الشعبين الشقيقين.