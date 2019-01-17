شرطة عسير تطيح بمقيم سرق صرافا آليا بعد انتزاعه من موقعه

المواطن _سعيد مشهور_أبها

أعلنت شرطة منطقة عسير، أنه تم القبض على سارق الصراف الآلي بعد انتزاعه من موقعه في بلقرن.

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن دوريات الأمن باشرت ، فجر يوم السبت الموافق 1440/5/6 هـ ، بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه ، بمحطة وقود بمحافظة بلقرن ، ونقله بسيارة نقل صغير.

وتم على الفور اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات التي أسفرت – بتوفيق من الله – عن القبض على المتهم المتورط بالجريمة ، وهو مقيم من الجنسية اليمنية بالعقد الثاني من العمر ، وضبط جهاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المُودَعة بداخله، وقد جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ، وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .