شركات سعودية تشترط على منظمات الفعاليات عدم النقاب!

المواطن - الرياض

أكد المستشار الإداري متعب الشمري، أن أنظمة وزارة العمل واللوائح التنفيذية لا تشترط أبدًا أن تكون الموظفة منتقبة أو محجبة، مشددًا على أن الأمر حرية شخصية.

وأضاف الشمري، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الشركات التي تشترط شيئًا في هذا الأمر مخالفة بلا أدنى شك.

من جهتها، قالت طرفة الحيلان- مترجمة-: إن شروط تنظيم الفعاليات كانت واقعية مثل الخبرة واللغات، أما هذه الأيام فكل ما يصل من شروط يتعلق بالحجاب، بل يتعلق بطول ولون بشرة المُنظمة!

من جهته، كشف خالد الفاخري، الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم رصد إعلانات يتم فيها تخصيص مواصفات محددة لبعض الأعمال، ومنها ألا تكون المقدمة “منتقبة”؛ في هذا مخالفة صريحة لأنظمة المملكة.

وبحسب نظام العمل، يُمنع أي تمييز في فرص العمل، ويؤكد النظام على حقوق المساواة بين العاملين، كما لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية الآخر.