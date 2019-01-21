شركة المياه الوطنية توفر وظائف شاغرة في عدة مناطق

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، للعمل في العديد من مناطق المملكة، من حملة شهادة الثانوية العامة فما فوق، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير إدارة الصرف الصحي (المدينة المنورة).

2- مدير إدارة التشغيل والصيانة (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك).

3- مدير الإدارة المالية (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك).

4- محلل نظم (القصيم).

5- محصل (حائل).

6- مدير الاتصال المؤسسي (حائل).

7- فني مختبر (حائل، القصيم).

8- مبرمج (حائل).

9- أخصائي ترشيد (تبوك).

10- قارئ عدادات (تبوك).

11- مدير إدارة المشاريع (جازان، الباحة، نجران).

12- مدير إدارة خدمات العملاء (جازان، عسير، الباحة، نجران).

13- فني برمجة حاسب (تبوك).

14- مدير إدارة الموارد البشرية (جازان، الباحة، نجران).

15- باحث قانوني (تبوك).

16- مدير الإدارة المالية (جازان، الباحة، نجران).

17- أخصائي قواعد بيانات (القصيم).

18- رئيس قسم العدادات (المدينة المنورة)

19- محاسب (حائل، تبوك).

20- أخصائي عقود (المنطقة الشرقية).

21- أخصائي أصول (المنطقة الشرقية).

22- مدير تشغيل شبكات المياه (المدينة المنورة).

23- موظف إداري (المنطقة الشرقية).

24- رئيس قسم التوصيلات المنزلية (المدينة المنورة).

25- مهندس ميكانيكي (المنطقة الشرقية).

26- مدير مكتب (المنطقة الشرقية).

27- مدير الاتصال المؤسسي (المنطقة الشرقية).

28- مدير مختبر ضبط الجودة (المدينة المنورة).

29- باحث قانوني (المنطقة الشرقية).

30- مدير تشغيل شبكات المياه (المنطقة الشرقية).

31- مدير فرع (المنطقة الشرقية).

32- مراقب أمن (القصيم).

33- أخصائي أنظمة سكادا (المنطقة الشرقية).

34- مهندس سلامة (حائل، القصيم).

35- مدقق مالي (المنطقة الشرقية).

36- مدير الإدارة المالية (المنطقة الشرقية).

37- فني عام (حائل).

38- مهندس كيميائي (حائل، تبوك، القصيم).

39- مدير إدارة التدريب (المنطقة الشرقية).

40- مدير إدارة الموارد البشرية (المنطقة الشرقية).

41- مشرف محطة (الحدود الشمالية).

42- مدير إدارة التشغيل والصيانة (المنطقة الشرقية).

43- مدير إدارة المشاريع (المنطقة الشرقية).

44- مدير جودة مياه- (الحدود الشمالية).

45- مدير إدارة خدمات العملاء (المنطقة الشرقية).

46- مدير إدارة الدراسات والتصاميم (المنطقة الشرقية).

47- مسؤول اشتراكات (الحدود الشمالية).

48- مدير عام الخدمات المشتركة (المنطقة الشرقية).

49- مسؤول أول فوتره (الحدود الشمالية).

50- مستشار فني (المنطقة الشرقية).

51- أخصائي خدمة عملاء (القصيم)

52- قارئ عدادات (جازان، عسير، الباحة، نجران).

53- محصل (جازان، عسير، الباحة، نجران).

54- مشرف خدمات العملاء (الحدود الشمالية).

55- مسؤول العناية بالعملاء (الحدود الشمالية).

56- موظف مكاتب أمامية (جازان، عسير، الباحة، نجران).

57- موظف إداري (عسير).

58- مشرف شبكات (الحدود الشمالية).

59- باحث قانوني (جازان، عسير).

60- مدير فرع (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

61- محاسب- (جازان، عسير، الباحة، نجران).

62- سكرتير تنفيذي (عسير).

63- مسؤول إدارة الأمن الصناعي (الجوف).

64- مراقب شبكة مياه (جازان، عسير).

65- مسؤول فوتره وتحصيل (الجوف، الحدود الشمالية).

66- أخصائي حاسب آلي (جازان، الباحة، نجران).

67- مسؤول شؤون الموظفين (الجوف).

68- أخصائي دعم فني وتقني (الجوف، حائل).

69- فني مختبر (جازان، عسير، الباحة، نجران).

70- مدير إدارة الدراسات والتصاميم (الجوف).

71- فني كهرباء (عسير).

72- مراقب شبكة صرف صحي (الجوف).

73- مراقب خدمات السقيا (الجوف).

74- مبرمج (عسير).

75- مراقب شبكة مياه (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

76- محلل مالي (الدمام).

77- مدير إدارة المختبر (الجوف).

78- مهندس كيميائي (عسير).

79- مهندس ميكانيكي (عسير).

80- مدير إدارة تقنية المعلومات (الجوف).

81- مهندس تخطيط (القصيم).

82- مهندس مدني (جازان، عسير، الباحة، نجران).

83- مهندس مدني(الجوف، حائل، تبوك، القصيم).

84- مدير إدارة الموارد البشرية(الجوف، تبوك).

85- مهندس كهربائي (الجوف، حائل، القصيم).

86- مهندس ميكانيكي (الجوف، حائل، تبوك، القصيم).

87- مدير إدارة المشاريع (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

88- مدير إدارة خدمات العملاء (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

89- مدير مكتب (عسير)

90- مدير فرع (جازان، عسير، الباحة، نجران).

91- مستشار فني (القصيم).

92- أخصائي فوترة (المنطقة الشرقية).

93- مدير إدارة التشغيل والصيانة (جازان، عسير، الباحة، نجران).

نبذة عن الشركة:

– شركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة متمثلةً في صندوق الاستثمارات العامة، وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبةٍ من المشغلين العالميِّين من خلال عقود شراكاتٍ أجنبيةٍ بين القطاعين العام والخاص.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/01/21م وينتهي التقديم بتاريخ 2019/02/20م.

طريقة التقديم:

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).