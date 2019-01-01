شركة بي أيه إي سيستمز تعلن توفر وظائف تعليمية

شركة بي أيه إي سيستمز تعلن توفر وظائف تعليمية

2019/01/01
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظيفة تعليمية شاغرة بمسمى (مدرس لغة انجليزية English Language Instructor)، للعمل لدى الشركة بمدينة الدمام، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدرس لغة انجليزية (English Language Instructor).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في الآداب أو بكالوريوس التربية في اللغة الإنجليزية.
3- لديه خبرة مدتها ثلاث سنوات كحد أدنى في إحدى الشركات أو مدارس اللغات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/01/01م.

طريقة التقديم:
– لمزيد من المعلومات والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



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