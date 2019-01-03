شركة زوتاك تطلق حاسوبا مدمجا للغاية بحجم قرص صلب

المواطن - متابعة

أطلقت شركة “زوتاك” الحاسوب المكتبي “PI225-GK” الجديد، الذي يأتي في حجم مدمج للغاية لا يتعدى حجم أقراص الحالة الساكنة 2.5 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يهدف إلى تلبية متطلبات المستخدم، الذي لا يرغب في اصطحاب جهاز اللابتوب معه باستمرار، ولكن لا بد من وجود شاشة لاستعمال نظام الحاسوب المكتبي المدمج PI225-GK.

ويأتي الحاسوب الجديد بحجم مدمج63×4.95×8 ملم كما يأتي مزودا بمعالج إنتل Celeron N4000 ثنائي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 1.1 غيغاهرتز، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت، ويمكن استعمال الحاسوب الجديد للقيام بالمهام المكتبية المعتادة بدون مشاكل، إلا أنه لا يصلح كمنصة ألعاب.

ويأتي جهاز زوتاك PI225-GK الجديد مزوداً بنظام مايكروسوفت ويندوز 10 مع ذاكرة eMMC سعة 64 غيغابايت، ومن خلال محول USB-C إلى HDMI يمكن عرض الصورة بدقة وضوح 4096×2160 بيكسل، مع دعم شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية بلوتوث 5.