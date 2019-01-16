شطا أول مدرب سعودي دولي يحصد الماجستير من أكاديمية بناء الأجسام

المواطن - الرياض

أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومقرها دبي والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام عن منحها شهادة التخرج بدرجة الماجستير للمدرب المهندس زياد سعيد شطا كأول مدرب من المملكة ينجح بتجاوز ثمانية مستويات تدريسية بدرجة الامتياز، في الاختبارات العملية والنظرية التي أجريت في علوم التدريب والتغذية والثقافة الرياضية بشكل عام وفِي بناء الأجسام بشكل خاص، والتي تقدمها الأكاديمية، بإشراف طاقم تدريسي ومحاضرين دوليين.

من جهته عبر المدرب زياد شطا عن سعادته للنجاح والتخرج من الأكاديمية مشيدًا بتجربته الجديدة كأول سعودي حاصل على درجة الماجستير بقوله: استفادت من الدورات الثماني بشكل كبير، وقد تطورت قابليتي التدريبية من الناحيتين العملية والعلمية في الجانب الأكاديمي بشكل واضح، بعد أن كانت مقتصرة على الجانب المعلوماتي الشفوي.

وأضاف: وقد ساهمت الأكاديمية بتطويري في جانب التعامل مع مهارات إعداد اللاعبين بصورة علمية وصحيحة فضلاً عن زيادة في الثقافة الرياضية والغذائية. والتي كانت في السابق معلومات غير متسلسلة من مصادر مختلفة، وبعد الدراسة تم ربط المعلومات النظرية الأكاديمية من مصادر معتمدة وتطبيقها العملي والأهم الآن هو استثمار هذا الكم من المعلومات لخدمة الرياضة السعودية في بناء الأجسام مستقبلا.

وتم تكريم المدرب ومنحه الشهادة خلال حفل ختام أقامته الأكاديمية في دبي وحضر مراسيم التكريم رئيس الأكاديمية عبد الكريم محمد سعيد ونائبه زايد الجلاف، وعدد من الرياضيين.