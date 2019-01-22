شقيق نجم بايرن ميونيخ ينضم لـ برشلونة حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب الغاني كيفن برنس بواتينج، من صفوف نادي ساسولو الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة عبر الإنترنت، أن اللاعب كيفن برنس بواتينج انضم إلى برشلونة مقابل مليوني يورو ثمن إعارته، مع وضع بند يسمح بشرائه بشكل نهائي إذا أراد البارسا في نهاية الموسم مقابل 8 ملايين يورو.

ويأتي قرار برشلونة حول التعاقد مع كيفن برنس بواتينج وذلك لتعزيز الصفوف الهجومية للنادي الكتالوني بعد رحيل الإسباني منير الحدادي لنادي إشبيلية الإسباني.

ويذكر أن كيفن برنس بواتينج، المولود في ألمانيا لأم ألمانية وأب غاني، هو شقيق اللاعب جيروم بواتينج مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

لعب كيفن بواتينج مع منتخب غانا في بطولة كأس العالم عامي 2010 بجنوب إفريقيا وفي 2014 في البرازيل.