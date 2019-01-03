شللية الأداء .. تُبكي #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الاتحاد أداء مخيباً للآمال منذ انطلاق موسم 2018-2019 سواء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو بطولة السوبر السعودي.

ومر الاتحاد بفترة تخبط كبيرة بدأت منذ خسارته للقب كأس السوبر السعودي لصالح نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في شهر أغسطس الماضي.

كذلك نتائج الاتحاد السيئة في بطولة الدوري بخسارته لـ11 مباراة وتعادله في ثلاثة لقاءات والفوز في لقاء وحيد فقط كان على حساب نادي الباطن بثلاثية مقابل هدف.

إحراج إدارة المقيرن

وقال محمد البكيري الناقد الرياضي لبرنامج الوقت الأصلي: وجود شللية بين لاعبي نادي الاتحاد لإحراج إدارة نواف المقيرن السابقة أمر صعب، لمجرد تكوين شلة بين اللاعبين وذلك من أجل الثأر من إدارة المقيرن ردًا على الخصومات التي تعرض لها اللاعبون في نهاية الموسم الجاري، أدت إلى وضع النادي نفسه في مأزق كبير وأثرت على الأداء.

وتابع البكيري: اللاعبون نجحوا في إحراج إدارة المقيرن وبالفعل تم لهم ما كانوا يريدون، ورحلت إدارة نواف المقيرن ولكن النار اندلعت في نادي الاتحاد ولم يتمكنوا من إطفائها، أريد أن أرى كيف سيقومون بإطفائها؟

لؤي ناظر يتولى المسؤولية في وقت صعب

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد خلفًا لنواف المقيرن، والذي تقدم باستقالته في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، عقب خسارة الاتحاد من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.

تعاقد نادي الاتحاد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بالأمس قادمًا من نادي جريميو البرازيلي، كما نجح العمي في شهر ديسمبر الماضي بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من نادي يونج بويز السويسري.