شهد نجمة الكون.. تدشين مهرجان العسل الثاني وجادة محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

افتتح محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية، محمد بن ناصر بن لبدة، أمس الأحد، مهرجان العسل الثاني وجادة محايل، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وتجول المحافظ على معارض الإدارات الحكومية واستمع لشرح مفصل عن محتويات وأقسام المعارض، كما اطلع على معرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي الذي أقيم بعنوان “محايل رؤية وفن”.

وعقب ذلك شرف المحافظ الحفل الثقافي الذي نظمته إدارة التعليم بالمحافظة، وبدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم كلمة أكد من خلالها أن هذه الأمسية هي امتداد للأدوار الوطنية والاجتماعية التي يقدمها التعليم.

وقال: “يسرنا وبكل فخر المشاركة في هذا المهرجان الذي يترجم الكرامة في أبهى صورها، حيث يستضيف فئة غالية وهم أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم للذود عن تراب وطننا الغالي، داعيًا المولى عز وجل أن ينصر الجنود البواسل المرابطين على الحدود”.

ثم قدمت فقرة إنشادية بعنوان “نجمة الكون” من أداء طالبات مدارس محايل ومدرسة المربع، ثم ألقت الطالبة سارة الفلقي قصيدة بعنوان “أغلى الغوالي”، ثم قدمت لوحه وطنية قدمها الشاعر أحمد المنجحي، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان “قصة إنجاز” نال استحسان الحضور، ثم قدمت مسرحية بعنوان “الطاحونة”، فيما قلد المحافظ عددًا من الكشافة شارة مساعد مفوض، واختتم الحفل بأوبريت بعنوان “تاج المجد”، والذي اشتمل على ألوان الخطوة والدمة والعرضة.