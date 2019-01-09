شيبوكي كينيدي حزماويًّا حتى 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الحزم في التعاقد مع النيجيري شيبوكي كينيدي حتى عام 2020؛ لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ووصل المهاجم النيجيري شيبوكي كينيدي إلى القصيم، مساء اليوم الأربعاء، وخضع للفحص الطبي قبل التعاقد معه رسميًّا لمدة موسم ونصف، قادمًا من نادي أوريبرو إس كي السويدي.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهارات مهاجم الفريق الجديد شيبوكي كينيدي وأهدافه.

ويسعى مجلس إدارة نادي الحزم لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتحسين مركزه في الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.