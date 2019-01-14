شيخ الأزهر يطالب بالعفو عن طالبة العناق: حديثة السن

المواطن - القاهرة

طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالعفو عن طالبة بجامعة الأزهر عانقت شاباً في جامعة المنصورة في دلتا مصر.

وكان مجلس التأديب في جامعة الأزهر قرر فصل إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، لإقدامها على تصرف غير مقبول، خلال تواجدها خارج مقر الجامعة، بما يمس التقاليد الدينية والشرقية، حيث ذهبت إلى جامعة المنصورة وعانقت شابًا عناقًا حارًا بعدما قدم لها عرضًا لخطبتها، وتم توثيق ذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل.

ودعا الشيخ أحمد الطيب مجلس التأديب الأعلى بالجامعة إلى أخذ حداثة سن الطالبة في الاعتبار، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.