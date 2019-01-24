صحة الأحساء تعلق على نسيان مريضة داخل مستوصف صحي

المواطن - الأحساء

علقت صحة الأحساء، على مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه إقفال أبواب مركز صحي بوجود مريضة بالداخل.

وقالت صحة الأحساء في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي: “إشارة إلى المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إقفال أبواب مركز صحي بوجود مريضة بالداخل”.

وأضافت : عليه نود التوضيح أن إدارة مركز صحي الشعبة بالأحساء أغلقت أبواب المركز يوم الأربعاء الموافق 17 جمادى الأولى 1440 هـ بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي وتحديداً عند الساعة 4:05 مساءً وذلك بعد أن اتخذت كافة الإجراءات المتبعة وتفقدت جميع الأقسام من قبل الموظف المسؤول مع النداء وطرق الأبواب عند الأقسام النسائية، ولم يتبين وجود أي مريض بالداخل ”.

وتابعت : قد تلقى المساعد الإداري بالمركز بعدها بوقت قصير اتصالا بطلب المساعدة لفتح المركز، وتمكن من الوصول للمركز وفتح الباب عند الساعة 4:20 مساءً، حيث تبين وجود أحد المستفيدين وكان تواجدهم في دورة المياه الخاصة بالنساء بعد تلقي العلاج وصرف الدواء اللازم.

واكدت على أن الوزارة قامت بتوجيه الإدارة المعنية، بالتحقيق في ذلك لتطبيق الإجراءات، وفق الأنظمة ووضع إجراءات إلزامية لمنع حدوث مثل ذلك.