صحة جازان تواصل جهودها لمكافحة نواقل الأمراض

المواطن - جازان

كشفت صحة جازان عن جهودها في مكافحة نواقل الأمراض، وقال المتحدث الرسمي لصحة جازان الأستاذ نبيل غاوي: إن العمل المشترك بين الجهات المعنية بنواقل المرض المتمثلة في الأمانة والزراعة والصحة جوهر أعمال مكافحة حمى الضنك وقد اقتضت الأوامر السامية بتحديد دور كل جهة من الجهات حيث أسند دور المكافحة الحشرية داخل المدن والقرى إلى الأمانة، كما أُسندت إلى وزارة الزراعة أعمال الرش في المزارع والسدود وحظائر الحيوانات، ويتلخص دور الصحة في ما يلي:

١. التشخيص والعلاج، حيث تم تأمين المتطلبات في مختبر مستشفى الملك فهد ويتم استقبال العينات من جميع المستشفيات العامة والخاصة وعمل التحاليل اللازمة.

٢. الرصد الوبائي ومتابعة الحالات المشتبهة من خلال غرفة عمليات حمى الضنك بالصحة العامة حيث يتم استقبال البلاغات من جميع المنشآت الصحية بواسطة برنامج الرصد الإلكتروني (حصن) وتمرير البلاغات إلى الأمانة والزراعة وفرق التوعية والاستكشاف الحشري التابعة للصحة.

٣.التوعية الصحية حيث تم دعم البرنامج بعدد ٩٠ مثقفاً صحياً تم توزيعهم على أربعة مراكز لتغطية كافة المحافظات وفق برامج تستهدف المنازل والمدارس والمجمعات التجارية والمهرجانات بهدف خلق الوعي لدى المواطن بطرق تكاثر ناقل المرض والوقاية منه.

٥. الاستكشاف الحشري بغرض رصد بؤر التوالد ومعالجتها والإبلاغ عن أماكن كثافة تواجد الناقل لفرق المكافحة، علماً بأن الحالات في المعدلات الطبيعية ولم تسجل أي زيادة تذكر.

٦. يتم إنجاز المهام بالتعاون والتنسيق مع مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها بجازان.