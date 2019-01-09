صحة نجران تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء وبرامج السلامة على مستوى المملكة

المواطن - سعيد آل هطلاء - نجران

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران العديد من الإنجازات المتميزة خلال العام 2018م بتحقيقها مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء وبرامج سلامة المرضى على مستوى مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن المنطقة حصدت المركز الأول في مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2018م، وحازت على المركز الأول في “رضا المرضى” عن برنامج موعد في مراكز الرعاية الصحية وذلك خلال الربع الثالث من العام 2018م، إلى جانب حصول مجمع الأمل للصحة النفسية على المركز الأول في برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية للسلامة (أمان) وتحقيق مستشفى الملك خالد المركز الأول في مبادرة مراكز التميز لمكافحة العدوى واعتماده ضمن قائمة أفضل عشرين مستشفى مرشحة لجائزة أداء الصحة للعام 2018م ، وتحقيقه المركز الثاني في برنامج السلامة الوطنية أمان على مستوى وزارة الصحة ، إضافة إلى اعتماد عضويته في المنظمة العالمية للمستشفيات صديقة البيئة ليصبح ثالث مستشفى يحصل على الاعتماد على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

وأفاد آل جليدان بأن المنطقة حصلت كذلك على المركز الأول في مؤشر الموارد الذاتية ، بالإضافة إلى اعتماد 13 برنامجاً للبورد والزمالة السعودية بمستشفيات المنطقة، وحصول مركز المهارات والمحاكاة على الاعتماد من مركز تدريب الدراسات العليا بالحرس الوطني كأول مركز على مستوى الصحة لتقديم دورة العناية الحرجة لحالات الولادة الأساسي والمتقدم، كما تم اعتماد مستشفى نجران العام الجديد والمختبر الإقليمي وعدد (6) مراكز صحية ( حي الفهد الجنوبي، الضيافة، رجلاء، الموفجة، الصفا، الشبهان ) من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، إضافة إلى اجتياز مستشفى يدمة العام ومستشفى خباش العام لتقييم برنامج أمان، إلى جانب نجاح مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب لأول مرة منذ افتتاحه في إجراء 84 عملية قلب مفتوح ناجحة تحت إشراف كوادر وطنية عالية التأهيل.