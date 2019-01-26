صحفي كندي يراهن على عدم انتقال جيوفينكو لـ #الهلال

المواطن - طارق سعد

راهن الصحفي الرياضي كاميل كارتل على عدم انتقال الإيطالي جيوفينكو (31 عاماً) للهلال قادماً من تورينتو الكندي، رداً على الأخبار المتداولة بقوة في الصحافة السعودية عن قرب انضمام جيوفينكو نجم جوفنتوس السابق لصفوف حامل لقب الدوري السعودي، خاصة أن تلك الأخبار استندت على تواجد وكيل جيوفينكو في الرياض للتفاوض مع الهلاليين.

ويرى كاميل كارتيل الذي يعمل لدى إذاعة 5FM، أن تواجد وكيل جيوفينكو في الرياض ما هو إلا وسيلة ضغط على تورينتو للحصول على عقد جديد بحسب تغريدات الصحفي عبر حسابه في “تويتر”.