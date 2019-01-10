صحية الشورى تناقش دور المجمعات الطبية في القطاع الصحي

المواطن - الرياض

التقت اللجنة الصحية في مجلس الشورى مؤخرًا بعدد من مُلاك المستشفيات والمستوصفات الخاصة، وذلك سعياً لتعزيز دور القطاع في التنمية في المملكة، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي، رئيس اللجنة، أن اللقاء الذي تم أمس في مقر المجلس جاء بعد أن التقت اللجنة بشرائح من المجتمع المستفيدين من القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة، مشددًا على أهمية القطاع في التنمية الصحية، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تحمل معطيات الخير والبركة والتطور للبلاد.

وبيَّن ساعاتي أن المملكة تشهد نهضة حضارية واسعة في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن القطاع الصحي الخاص يعد رافداً مهماً في مساندة القطاع الصحي العام لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بكل جودة وكفاءة.