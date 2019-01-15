صحيفة إسبانية تتحدث عن ظهور سوريانو الأول مع #الهلال .. ماذا قالت؟

المواطن - محمد سمعه

أبدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، إعجابها بالأداء الذي قدمه اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو مع نادي الهلال، في أولى مبارياته مع الزعيم في شهر يناير الجاري.

وكان سوريانو شارك في لقاء الهلال والرائد، والذي أقيم يوم الجمعة الماضية في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكدت الموندو ديبورتيفو أن جوناثان سوريانو نجح في الظهور بشكل جيد للغاية في أولى مبارياته مع أزرق العاصمة، مضيفًا بأنه نجح في نيل إشادة الجميع على الرغم من عدم إحرازه لأي أهداف في شباك نادي الرائد.

وكان اللاعب جوناثان سوريانو انضم إلى صفوف نادي الهلال في شهر ديسمبر الماضي، لتدعيم خط الهجوم بنادي الهلال قادمًا من نادي بكين خوان الصيني.

وسبق للاعب جوناثان سوريانو اللعب في صفوف نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث سجل 172 هدفًا في 202 مباراة مع الفريق النمساوي، وأحرز مع نادي بكين خوان 31 هدفًا في 36 مباراة.