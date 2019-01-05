صحيفة برازيلية تتوقع تألق عطيف والسومة في كأس آسيا

المواطن - طارق سعد

تنبأت صحيفة Lance البرازيلية بأن تشهد كأس أمم آسيا، التي تُفتتح اليوم في الإمارات، تألق أكثر من نجم آسيوي في سماء البطولة القارية.

وجاء الكوري سون نجم تونتهام الإنجليزي على رأس قائمة النجوم الآسيويين المتوقع تألقهم في البطولة، لما يمتلكه سون من تجربة مثيرة ضمن أعرق وأقوى دوريات العالم حتى بات عنصراً ثابتاً في تشكيلة توتنهام خلال السنتين الأخيرتين.

ومن قائمة المنتخب السعودي، رشحت الصحيفة تألق عبدالله عطيف واصفة إياه بعقل المدرب بيتزي داخل الملعب بحكم فكره وانضباطه التكتيكي، وذكرت الصحيفة البرازيلية أن عطيف يمتاز بالكرات البينية المتقنة ودوره الفعال في صناعة الهجمة لناديه الهلال والمنتخب.

كما توقعت الصحيفة بروز أسماء أخرى كان أهمها عمر السومة (سوريا) علي مبخوت (الإمارات) أكرم عفيف (قطر) بشار رسن (العراق).