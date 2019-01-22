صدر الكرامة.. أمسية ثقافية في قنا وخلال

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شهد محافظ محايل، عسير محمد بن ناصر بن لبدة، على المسرح المفتوح بجادة محايل، مساء أمس الثلاثاء، الأمسية الثقافية التي نظمها مركزا قنا وخلال التابعين للمحافظة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي “صدر الكرامة”.

وألقى رئيس مركز قنا، سعد بن يحيى الحياني، كلمة ثمن خلالها دعم القيادة الرشيدة للسياحة على مدار العام في المنطقة، مؤكدًا أن ما تزخر به المحافظة والمراكز التابعة لها من مقومات سياحية جعلت منه وجهة رئيسية للسياحة الشتوية، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعقب ذلك، ألقى رئيس مركز خلال تركي بن علي كلمة بيّن خلالها أن محافظة محايل عسير تعتبر من أهم المحافظات بمنطقة عسير، حيث تشهد خلال فترة الشتاء تدفق آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين؛ نظير ما تشهده من أجواء دافئة في الموسم الشتوي، إلى جانب التنوع التضاريسي بها جعلت منها وجهة رئيسية للباحثين عن الدفء في المحافظات التهامية، مثمنًا الدعم الذي تحظى به محافظة محايل عسير من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، داعيًا الله تعالى أن ينصر الجنود المرابطين على الحدود ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن الغالي.

وعقب ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن مركز قنا ومركز خلال والنهضة التنموية التي تشهدها في العصر الزاهر، ثم قدمت لوحة فنية، كما ألقيت قصيده نبطية، وبعدها أوبريت بعنوان “كلنا سمع وطاعة”، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية.