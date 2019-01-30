صدمة لـ باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع بعد الإصابة والتي تعرض لها أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة الجارديان الإنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان أعلن أن نيمار سيغيب لمدة عشرة أسابيع عن الملاعب، حيث من المنتظر عودته للمباريات في منتصف أبريل المقبل.

وبعد تأكد غياب نيمار، ذلك يعني أن باريس سان جيرمان سيكون محرومًا من خدمات نجمه البرازيلي في مباراتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين الفريقين في الثاني عشر من فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر البريطانية، أما المباراة الثانية فستكون بين الفريقين في السادس من مارس في العاصمة الفرنسية باريس.

ويذكر أن نيمار كان انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

وكان اسم نيمار ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف 2018، لكن باريس سان جيرمان رفض التفريط في اللاعب.