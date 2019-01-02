صرف أكثر من ١٦ ألف جهاز وتأشيرة لذوي الإعاقة في الرياض‎

المواطن - الرياض

تجاوز عدد الطلبات التي استقبلتها وحدة الخدمات المساندة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أشهر الماضية 30 ألف طلب للمستفيدات ممن تعاني من الإعاقة.

أوضحت ذلك مديرة الوحدة نورة السلطان التي أشارت إلى أن عدد الأجهزة المعينة والسماعات التي تم صرفها خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 16 ألف جهاز وسماعة وتأشيرة إلكترونية بالإضافة إلى الإعانات المالية الأخرى التي تصرفها الوزارة للمستحقات ممن تعاني الإعاقة حسب نوع الإعاقة والقواعد المنظمة لذلك بعد عرضها على المختصات مصحوبة بالتقارير اللازمة وقيام الإخصائيات الاجتماعيات والنفسيات في الوحدة بفحص حالة المتقدمة للطلب وتحديد مدى استحقاقها للإعانة ومن ثم فرز جميع الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

من جهة أخرى، وضمن البرامج التثقيفية الموجهة للجمهور الخارجي تشارك الوحدة هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 ” لتعريف المجتمع بالخدمات والتسهيلات التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة من الجنسين وطرق الحصول على تلك الخدمات من خلال التقديم على وحدة الخدمات المساندة في كل منطقة.