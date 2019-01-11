صرّحها بسهولة وطيّرها بسلامة.. بدء ترخيص الدرونز عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خدمتها الإلكترونية لتصريح الطائرات المُسيرة بدون طيار (الدرونز)، والتي تأتي ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لخدمات الهيئة.

وجاءت حملة هيئة الطيران المدني (صرّحها بسهولة .. وطيّرها بسلامة)، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تسجيل وإصدار تصريح الطائرة المُسيرة بدون طيار (الدرونز)، والحرص على حصول تصريح تشغيل لها من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يعتبر ذلك متطلباً أساسياً لتشغيلها في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية انطلاقاً من دور هيئة الطيران المدني في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وضمن جهود الهيئة في تحسين وتنظيم عمل الطائرات المُسيرة بدون طيار (الدرونز) تفعيلاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، حيث سهّلت الهيئة خدمة تسجيل وإصدار تصريح الطائرة من دون طيار (الدرونز) وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (هنا).

وبينت الهيئة أن الخدمة الإلكترونية لتسجيل وتصريح الطائرة من دون طيار (الدرونز)، تمتاز بالسهولة فكل ما على المستفيد هو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة، ومن ثم القيام بتعبئة الطلب وتتبعه إلكترونياً، وتتميز الخدمة التي تقدمها الهيئة بالسهولة والمرونة في إنهاء الإجراءات، والربط مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التصاريح.

وشددت الهيئة على أهمية إصدار تصريح الطائرة المسيُرة من دون طيار (الدرونز) عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث حددت عدة خطوات للحصول على تصريح استخدام (الدرون) لفئة الاستخدامات غير الترفيهية (التجارية) بتسجيل الطائرة وإصدار تصريح التشغيل والحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لاستخدام الطائرة في موقع معين، كما حددت خطوات الحصول على تصريح استخدام طائرة من دون طيار (الدرون) لفئة الهواة والاستخدامات الشخصية وذلك عبر تسجيل الطائرة وإصدار تصريح التشغيل وممارسة الهواية من خلال نوادي الطيران المرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

الجدير بالذكر أن الدرونز تُعرف بأنها الطائرة التي توجّه عن بعد أو تبرمج مسبقاً للسير على مسار محدد لأداء مهام معينة، كما أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: فئة الاستخدامات غير الترفيهية –التجارية- ذات وزن 25 كيلو فأكثر، وفئة الاستخدامات غير الترفيهية –التجارية الصغيرة- وفئة الهواة والاستخدامات الشخصية.

ويأتي تسهّيل الهيئة العامة للطيران المدني لخدمة تسجيل وإصدار تصريح الطائرة المسيُرة من دون طيار (الدرونز) ضمن مشروعها للتحوّل الرقمي الشامل؛ حيث قدمت الهيئة منصة متكاملة بها العديد من الخدمات المتعلقة بتسجيل طائرة (الدرونز) أبرزها تسجيل الطائرة أو التجديد، وإعادة إصدار شهادة التسجيل في حال فقدانها، وتغيير ملكية الطائرة أو رقم التسجيل بالإضافة إلى خدمات تصريح تشغيل طائرة الدرونز وأبرزها تصريح أو تجديد تصريح تشغيل تجاري أو ترفيهي، وإعادة إصدار تصريح التشغيل التجاري أو الترفيهي في حال فقدانه.