صفقة جديدة تبتعد عن #الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي بورتو البرتغالي اليوم، تعاقده مع اللاعب البرتغالي بيبي مدافع نادي بيشكتاش التركي كصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي التركي.

وانضم بيبي إلى صفوف نادي بورتو لمدة موسمين ونصف وذلك من أجل تمثيل الفريق البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تركية، قالت إن نادي الاتحاد بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش يرغب في التعاقد مع بيبي وذلك لتعزيز الصفوف الدفاعية للفريق.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان نجح في التعاقد مع الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف نادي يونج بويز السويسري والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من صفوف نادي جريميو البرازيلي واللاعب جاري رودريغيز من صفوف نادي جالطة سراي التركي.

شارك بيبي مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وسجل هدفًا في شباك منتخب الأوروغواي في دور الستة عشر.