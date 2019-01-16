صفقة نارية فقدها #الهلال و#النصر في الانتقالات الشتوية

المواطن - محمد سمعة

تعاقد نادي فولهام الإنجليزي مع اللاعب الهولندي ريان بابل من صفوف نادي بيشكتاش التركي بشكل دائم في فترة الانتقالات الشتوية أمس الثلاثاء.

وأعلن فولهام أنه تعاقد مع اللاعب ريان بابل بعقد مدته 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن تقارير صحفية تركية، ذكرت أن ناديي الهلال والنصر اهتما بالتعاقد مع ريان بابل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لكن انتقال اللاعب إلى فولهام أبعده عن الانضمام للدوري السعودي.

وسبق لريان بابل اللعب في صفوف أندية ليفربول الإنجليزي وبيشكتاش التركي ونادي أياكس أمستردام الهولندي والعين الإماراتي.

وكان نادي الهلال عزز صفوفه الهجومية في شهر ديسمبر الماضي، بتعاقده مع اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو من صفوف نادي بكين خوان الصيني.

يتصدر نادي الهلال حاليًا مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.