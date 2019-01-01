صفقة هجومية نارية على رادار #الأهلي من الدوري المكسيكي

المواطن - محمد سمعة

يضع النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي أنظاره على التعاقد مع اللاعب الإكوادوري إينر فالنسيا لاعب فريق تيجريس أونال المكسيكي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر موقع MULTIMEDIOS المكسيكي أن النادي الأهلي يرغب في ضم فالنسيا لتعزيز الناحية الهجومية للراقي، وذلك بعد فشل اللاعب عبدالله السعيد في خطف الأنظار منذ انضمامه للفريق السعودي من الأهلي المصري في صيف 2018.

وأكد الموقع المكسيكي أن الأهلي السعودي هو من يهتم بضم اللاعب فالنسيا وليس النادي الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن صحيفة تشيلية قالت في وقت سابق إن جويدي مدرب الأهلي يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني زالديفيا مدافع نادي كولو كولو التشيلي في فترة الانتقالات الشتوية كذلك.

سبق لفالنسيا اللعب في نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي ونادي باتشوكا المكسيكي.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

وحقق الأهلي نتائج مخيبة لعشاقه وجماهيره في آخر خمس جولات ببطولة الدوري حيث لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات.