صلة تطرح تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شركة صلة عن طرحها تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي ميلان ويوفنتوس اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لشركة صلة سبورت عبر تويتر موقع حجز تذاكر مباراة السوبر الإيطالي، والذي من المقرر إقامته في السادس عشر من يناير الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت نقل مباراة الأهلي وأحد في الجولة الـ16 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع؛ بسبب إقامة لقاء السوبر الإيطالي في جدة.

وسبق لملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية استضافة مباريات البطولة الرباعية الدولية، والتي شارك فيها منتخبات البرازيل والعراق والأرجنتين رفقة المنتخب السعودي في أكتوبر الماضي.