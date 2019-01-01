صندوق التنمية الزراعي يزف بشرى سارة بخصوص التمويلات في 2019

المواطن - الرياض

أكد موسى القحطاني، المتحدث الرسمي للصندوق الزراعي، أن هناك توجهاً إلى تطوير المحفظة التمويلية ورفع قيمة الارتباط للإقراض إلى ثلاثة مليارات ريال خلال 2019، بارتفاع نسبته 200% بما يعادل ملياري ريال، مقارنة بعام 2018.

وقال القحطاني، في بيان، إن موازنة 2019 تحرص على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي في جميع مجالاته، سواء التمويلية أو الإدارية.

وأكد موسى القحطاني أن هذا التوجه يدعم إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لزيادة الكفاءة في تقنية المعلومات، إضافة إلى إطلاق منتجات تمويلية جديدة.

ولفت المتحدث الرسمي للصندوق الزراعي إلى أن الميزانية ركزت على الاستثمار الزراعي في الخارج، متوقعا البدء فيه عام 2019، بعد الموافقة النهائية من الجهات المختصة.