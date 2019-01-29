صندوق النقد: النمو الاقتصادي في الكويت سيزيد بفعل أسعار النفط

المواطن - متابعة

قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين: إن النمو في القطاعات غير النفطية بالكويت من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3.5 بالمائة في عام 2020، من 2.5 بالمائة العام الماضي؛ نظرًا لأن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الإنفاق الرأسمالي.

وأكد الصندوق في بيان أصدره بنهاية زيارة رسمية للبلد العضو في أوبك أن ”البعثة افترضت متوسطًا لسعر النفط عند 57 دولارًا للبرميل في 2019- 2020، يزيد إلى 60 دولارًا للبرميل في الأجل المتوسط.

وأضاف الصندوق أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الآونة الأخيرة بخفض الإنتاج من المتوقع أن يُبقي نمو إنتاج النفط عند اثنين بالمائة في 2019، وقد يتعافى ليصبح 2.5 بالمائة في 2020 بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وتابع أن معدل التضخم من المتوقع أن يرتفع في 2019- 2020 إلى نحو 2.5 بالمائة مع تبدد العوامل الانكماشية التي جرى رصدها في 2018.