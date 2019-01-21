صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي بفعل الحرب التجارية

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خفض صندوق النقد الدولي، يوم أمس الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، بسبب الضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة، وقال: إن عدم تهدئة التوترات التجارية ربما يساهم في مزيد من زعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي المتباطئ.

وفي ثاني خفض له خلال 3 أشهر، أشار الصندوق أيضًا إلى تباطؤ أكثر من المتوقع في اقتصاد الصين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”بدون اتفاق“ باعتبارهما من المخاطر التي تهدد توقعاته، قائلًا: إن ذلك ربما يزيد من حدة الاضطرابات في الأسواق المالية.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 بالمائة في عام 2019 و3.6 بالمائة في عام 2020 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب مقارنة مع توقعاته في أكتوبر الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي: إنه من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 في المائة في 2019، من 1.8 في المائة في 2018، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة قبل ثلاثة أشهر.