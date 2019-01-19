صورة تجمع الملك سلمان مع ابنه سعود بعد فوز الفرس مجتاحة بكأس الملك فهد

المواطن - الرياض

أعلن الأمير سعود بن سلمان تحقيق الفرس “مجتاحة” كأس الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- لسباقات الخيل، في المجموعة الأولى.

ونشر الأمير سعود بن سلمان صورة له وهو يحمل كأس الملك فهد وبجانبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معلقًا عليها بقوله: الله يحفظك سيدي.

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات مهرجان كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الرابع على التوالي، وتستمر على مدى يومين، وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسية على كؤوس الملوك والأمراء سلطان وبدر ونايف- رحمهم الله- بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وكانت الأشواط الرئيسية لسباقات اليوم السبت، بالشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- على مسافة 1600 متر، للأفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر ثلاث سنوات، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز- رحمه الله- على مسافة 2000 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات، أما الشوط التاسع سيكون على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- على مسافة 1800 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات فأكثر، بينما سيكون مسك ختام مهرجان كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله- على مسافة 2000 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات فأكثر.