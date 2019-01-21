صورة تلخص تطور الجوازات خلال 10 سنوات فقط

المواطن - الرياض

لخصت صورة تطور المعاملات والخدمات في مديرية الجوازات خلال 10 سنوات فقط.

وأكدت الجوازات تعليقًا على الصورة: “طورنا معاملتك، وخدماتنا صارت: أكثر.. أسهل.. أسرع”.

وبينت الصورة كيف تحولت الجوازات من المعاملات الورقية والسجلات إلى التقنيات الحديثة والتطبيقات على الهواتف الذكية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تسعى لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر، أبشر أعمال، مقيم” ليتسنى للمستفيد توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” من خلال الدخول للموقع الرسمي (هنا) والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

كما دشنت الجوازات المرحلة الأولى والثانية من الخدمة الذاتية في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بزيادة أعداد الأجهزة، ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه الخدمة في جميع منافذ المملكة، وفق الخطط المرحلية المعتمدة لذلك.