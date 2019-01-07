صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي

المواطن - متابعة

يبدو أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قد كشفت عن عمرها الحقيقي دون قصد حين شاركت صورة تتضمن بياناتها الصحية، وبها تاريخ ميلادها الحقيقي.

ونشرت أحلام صورة لها على إنستجرام تطلب الدعاء من محبيها بسبب تعرضها لأزمة صحية لم تكشف تفاصيلها، لكن الصورة كشفت عن اسمها وتاريخ ميلادها الذي يختلف عن التاريخ المعلن في كل الوسائل، وذلك استنادًا إلى بيانات تحقيق شخصيتها.

وبحسب البيانات فقد ولدت أحلام الشامسي في 13 فبراير 1968، لكن المتداول أنها ولدت في 1969 أي أن هناك عامًا كاملًا من عمرها تم إخفاؤه.

وعبر تويتر كتبت أحلام دعاء جاء فيه: اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك. دون أن تشير إلى أنها تعاني من أي حالة مرضية.

والمعروف أن أحلام هي فنانة إماراتية مشهورة، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس، وذلك في مهرجانات قرطاج المعروفة باسم سوسة والحمامات، كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين.

وفي عام 1995 أطلقت أحلام ألبومها الأول بعنوان أحبك موت، حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها بعده.

وفي 18 يونيو 2003 تزوجت أحلام من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ولها منه ثلاثة أبناء، فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

وفي فبراير 2018 أطلقت دار الطيب للعطور عطرًا جديدًا يحمل اسم أحلام وسط حملة دعائية، تصدرت الفيديو الدعائي الخاص بالعطر والذي تمّ تصويره في فرنسا، حيث تظهر بشخصيتها كفنانة في مقابلة مع إحدى القنوات الفرنسية فتجيب على سؤال المذيعة حول سرّها وتقول: سرّي عطري.

تشارك أحلام في لجنة التحكيم في العديد من برامج المواهب منذ عام 2011 مثل أرب أيدول وذا كوين وذا فويس، برفقة عدد من الفنانين المشاهير أمثال راغب علامة ونانسي عجرم.