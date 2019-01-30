صورة متداولة .. تُقرب ماميتش من تدريب #الهلال

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي العين الإماراتي أمس الثلاثاء، فسخ عقده بالتراضي مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق.

وكانت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، ذكرت يوم السبت الماضي أن ماميتش بمجرد فسخ عقده مع نادي العين، سينتقل لتدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي.

وانتشرت صورة متداولة على تويتر لجواز سفر المدرب زوران ماميتش وهو يحصل على تأشيرة إذن الدخول إلى السعودية للعمل مع نادي الهلال.

وفي خانة اسم الجهة الطالبة ذُكر اسم نادي الهلال، مما يُقرب ماميتش من التعاقد الرسمي مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن زوران ماميتش تُوج بلقب الدوري الإماراتي مع نادي العين في موسم 2017-2018، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني واحتلال المركز الثاني في البطولة العالمية.

وكان المدرب جورجي جيسوس تولى تدريب نادي الهلال في صيف 2018 خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.

يحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.