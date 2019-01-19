صورة مسربة لهواتف Galaxy S10

المواطن - متابعة

نشر إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير، تغريدة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تضمنت صورة لما قال إنه الجيل القادم من هواتف جلاكسي إس10 “Galaxy S10” من شركة سامسونج.

وتضمنت الصورة، التي نشرها بلاس عبر حسابه المعروف بتسريباته الدقيقة، 3 طرز لهاتف “جلاكسي إس10″، وهي “جلاكسي إس10 إي” Galax S10E، و”جلاكسي إس10″ Galaxy S10، و”جلاكسي إس10+” Galaxy S10+.

وتظهر الهواتف الثلاثة في الصورة مع غطاء حماية شفاف، وهي تتطابق فيما يتعلق بالتصميم مع ما سُرب حتى الآن، بما في ذلك أن “جلاكسي إس10 إي” سيكون الطراز الأصغر و”جلاكسي إس10″ سيكون الأوسط، أما “جلاكسي إس10+” فسيكون الطراز الأكبر حجمًا.

كما يظهر أن النسخة الصغرى من الهواتف الثلاث، ستأتي بكاميرتين خلفيتين، في حين سوف يأتي الهاتفان الآخران بثلاث كاميرات خلفية، كما يظهر أن الكاميرا الأمامية ستكون ضمن الشاشة وليس ضمن نتوء. ويظهر أيضًا أن سامسونج قد تتخلى عن حساس ضربات القلب الذي كان يأتي إلى جانب الكاميرا الخلفية في الإصدارات السابقة من هاتف “جلاكسي إس”.