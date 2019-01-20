صورة من 1934 لحجاج يتجهون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة

المواطن - مكة المكرمة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، صورة للحجاج وهم متجهون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في عام 1934م.

في سياق متصل، لا تزال جهود المملكة لتطوير قدراتها في استضافة حجيج بيت الله الحرام وتوفير أقصى سبل الراحة للمساعدة في تسهيل مهامهم لأداء الفريضة تشغل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، حتى بعد أن انتهى موسم الحج.

وسلطت وسائل إعلام عالمية الضوء بشكل رئيسي على بعض خطط التطوير المستقبلية للحج، بما في ذلك عملية تطوير أنظمة المترو وقدراتها، بما يسمح بنقل 72 ألف شخص خلال الساعة الواحدة.