صور.. آثار سعودية عمرها 2500 سنة بجناح نجران في الجنادرية

المواطن - واس

يبرز جناح مجلس التنمية السياحة بمنطقة نجران المشارك بقرية نجران التراثية بالجنادرية ، الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية بالمنطقة، لاسيما تلك الآثار المتنوعة التي يمتد تاريخها لأكثر من 2500 سنة.

ويستعرض جناح السياحة مفاتن الجمال التي حبا الله بها منطقة نجران والتي تتناغم مع جمال الواحة الخضراء، والمتنزهات الطبيعيّة، التي تشتهر بها المنطقة، حيث خطّت جبال نجران وسمًا من الشموخ ، فأشرقت عبر تاريخها القديم تراثًا وحضارة , وازدهت بإمكاناتها مدينة سياحية , ينبسط جمالها متدفقا عبر واديها الشهير ، ليرسم لوحة من الروعة عبر ما تكتنزه من جمال الطبيعة من الآثار القديمة , والتراث والمتنزهات الطبيعية , وحتى خلف تلك الحقول التي يقف في وسط أحدها إنسان عشق الجبل والصحراء معًا , كجزء من عشقه للوطن الكبير .

وأوضح مدير فرع السياحة والتراث الوطني صالح بن محمد آل مريح، أن الجناح يحتضن العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي اشتهرت بها منطقة نجران ، ومنها موقع الأخدود الأثري الذي يعد عامل جذب لزوار الجنادرية، للاطلاع على ما يحتويه الموقع من آثار تاريخية، واسوار الأخدود الأثرية ورحى الأخدود الشهيرة والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية بالموقع .

وأبان أن الجناح يضم مجسمات تحاكي الواقع الحقيقي للمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية ، ومنها قصر الإمارة التاريخي وقصر سعدان أو العان و قلعة رعوم وآبار حمى وسد نجران و غابة سقام ومتحف نجران التاريخي الذي سيتم الإنتهاء منه بعد عام تقريباً، إضافة إلى القرى التراثية والمنتزهات مثل منتزه الملك فهد و منتزه الهيجة و منتزه الجزم ، إلى جانب توزيع العديد من الصور والمطويات والكتيبات والعروض لمعالم المنطقة مشيراً الى أن الجناح استعرض هذا العام ماتضمه محافظات المنطقة من معالم تراثية وسياحية وأهم مواقع الجذب السياحي في المنطقة ومحافظاتها .