صور.. أثالم العرضية الجنوبية خارج النطاق العمراني فمن يخدمها؟!

المواطن ــ أحمد الشهري ــ العرضية الجنوبية

طالب عدد من أهالي قرية أثالم، التابعة لمركز العرضية الجنوبية بمنطقة مكة المكرمة، بسفلتة الطريق المؤدي إلى القرية، مشيرين إلى أن هناك مطالب بذلك منذ أكثر من 10 سنوات، حيث اعتمد الطريق في مشروع السفلتة منذ عام 1435هـ.

وقال محمد عالي ومتعب علوان العماري: إن هناك مطالب بسفلتة الطريق منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن هذه المطالب لم تجد أي تحرك من الجهات المختصة، موضحين أن القرية تقع إلى المدخل الجنوبي الحدودي لمنطقة عسير وتفتقد للعديد من الخدمات البلدية، منها سفلتة الطرق والإنارة، وتكثيف جولات الآليات الخاصة بالنظافة وتوزيع الحاويات الخاصة بالنفايات على المنازل والعمل على مكافحة نواقل المرض.

مناشدة بسرعة التدخل:

وناشد الأهالي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وأمانة العاصمة المقدسة ورئيس بلدية العرضية الجنوبية وأعضاء المجلس البلدي وبلدية ثريبان بالنظر في طلباتهم التي ظلت حبيسة الأدراج منذ أكثر من 10 أعوام، لافتين إلى أن مشروع السفلتة الذي اعتمد لقريتهم منذ 5 سنوات سُحب إلى أحد القرى المجاورة، مبينين أنه في حالة هطول الأمطار على القرية يصبحون في عزلة تامة بسبب صعوبة تجاوز الطرق.

بلدية العرضية الجنوبية ترد:

من جهته، أوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية، عبدالعزيز بن سعيد الشهراني، أن طلبات الأهالي التي سبق أن تقدموا بها محل اهتمام البلدية والعمل جارٍ على ما يخصص من مشاريع وما يقرره المجلس البلدي من اعتمادات.

وأفاد الشهراني بأنه سيتم تشكيل لجنة من البلدية والمجلس البلدي للوقوف على القرية وحصر جميع الطلبات، لافتًا إلى أن قسم النظافة يعمل على رفع النفايات والمخلفات بجميع القرى وجاري العمل الآن على تحديد مواقع الحاويات بالقرية، مبينًا أن قرية أثالم تقع خارج النطاق العمراني.